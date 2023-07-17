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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب الأرجنتين

زلزال
زلزال

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة جنوب الأرجنتين.

ومن ناحية أخرى، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، أمس الأحد، من وقوع زلزال في مدينة إسطنبول، خاصة على الجانب الأناضولي.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام تركية، قال جورور: " خاصة على الجانب الأناضولي، المناطق القريبة من الساحل. على الرغم من أن الأرض جيدة هنا على الجانب الأناضولي من حيث الزلازل، إلا أن الأماكن القريبة من السواحل تمثل مشكلة".

وفي معرض حديثه عن أعمال تجديد هياكل بلدية اسطنبول الحضرية، والتي تعتبر مقاومة لزلزال محتمل في اسطنبول ، قال جورور: "خاصة على الجانب الأناضولي، المناطق القريبة من الساحل. وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الأرض جيدة هنا من حيث الزلازل على الجانب الأناضولي، إلا أن الأماكن القريبة من السواحل تمثل مشكلة. عندما نأتي إلى الجانب الأوروبي، أرى نقصا هناك. أعتقد أنه يجب على وجه الخصوص العناية بمنطقة أوشكميك أوشكمجة والسواحل بشكل أكبر. لأن ضعف الأرض هناك، وشدة وتسارع وسرعة الزلزال هي أيضا أكثر هناك. لذلك، أقول أشياء إيجابية للجانب الأناضولي ، لكنني أعتقد أنه يجب تلوين الخريطة أكثر قليلا، خاصة السواحل، باللون الأحمر للجانب الأوروبي”.

وفي وقت سابق، قال عالم الزلازل وعضو مجلس زلازل اسطنبول، هالوك إيدوجان، إن الباحثين يتوقعون احتمال وقوع زلزال قوي بقوة 7 درجات أو أكثر في اسطنبول وبحر مرمرة، محذرا من خطر حدوث تسونامي قد يغمر عدة مناطق هناك.

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