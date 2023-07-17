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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخضري: المنافسة مستقبلا محسومة بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك يحتاج لـ7 لاعبين جدد

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن المنافسة خلال الموسم الحالي والمواسم القادمة قد تكون بين الأهلي وبيراميدز، في ظل ابتعاد الزمالك بشكل واضح خلال الموسم الجاري، ومعاناة النادي من العديد من الأزمات، مؤكدا أن الأهلي أصبح ينافس نفسه.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فوز الأهلي على المقاولون العرب برباعية رغم غياب العديد من اللاعبين، يثبت أن هناك عدة فرق (كومبارس) في بطولة الدوري المصري، وهناك أندية دورها هي مجرد تلقى الخسائر من الأهلي".

وأضاف: "هناك لاعبين في الأهلي لم تشارك منذ بداية الموسم، وخط دفاعه بالكامل لم يكن متواجدًا، بينما لاعبي المقاولون لم يكن لديهم حافز أو طموح لتحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق الأحمر".

وأكمل: "الأهلي أصبح ينافس نفسه فقط، في غياب أي فريق آخر، والموسم المقبل ستنحصر المنافسة بين الفريق الأحمر وبيراميدز فقط، بينما الزمالك بعيد تماما، والذي أصبح يمتلك عددًا كبيرا من اللاعبين لا يصلحون لتمثيل الفريق باستثناء زيزو وفتوح والونش الذي يخضع لعلاج حاليا، واللعب بهؤلاء العناصر البطولة العربية سيؤدي لنتائج سلبية".

وواصل: "الزمالك محتاج لـ6 أو 7 لاعبين بينهم حارس مرمى ومدافع وثنائي ارتكاز ومهاجم وجناحين ومهاجم، لابد من صناعة فريق جيد بمواصفات خاصة، ومطالب أوسوريو ضم أكثر من3 لاعبين، والزمالك يحتاج للاعبين بمواصفات خاصة".

وزاد: "أرى أن أوسوريو مدرب جيد، لكن ينقصه لاعبين مميزين لإظهار افكاره بالشكل اللائق، والزمالك سوف يستعيد أوباما وحمدي علاء ومحمود علاء، وفي النهاية قد ينضم صفقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير".

وأتم: "محمود حمادة نفس الكواليتي الموجود في الزمالك، وقد لا يحقق الإضافة المرجوة في تشكيل الزمالك".

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