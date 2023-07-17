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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول حادث جسر شبه جزيرة القرم الروسية

جسر شبه جزيرة القرم
جسر شبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إصابة طفل جراء حالة طوارئ على جسر شبه جزيرة القرم.

وقالت السلطات المحلية الروسية: "سنكشف تفاصيل حالة الطوارئ على جسر شبه جزيرة القرم لاحقا".

فيما أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع أضرار في طريق على امتداد جسر شبه جزيرة القرم.

وكانت أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، وقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم، بسبب حادث طارئ.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه سمع دوي انفجارات قرب جسر شبه جزيرة القرم.

وكانت شنت أوكرانيا أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول البحري الذي تم ضمه لشبه جزيرة القرم منذ شهرين.

تم التقاط مقطع فيديو في اللحظة التي هاجمت فيها طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي سطحية المدينة في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو ، على بعد 100 ياردة من إحداث فوضى عارمة.

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