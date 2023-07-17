بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة المانجو

إذا كنت من محبي المانجو والمخبوزات نقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة المانجو

المقادير

- مانجو : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- سكر : كوب

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- لوز : نصف كوب (مطحون)

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلثان الكوب

- لوز : ربع كوب (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وثبتي رف الشبك في منتصف الفرن.

ادهني قالب مستطيل مخصص للكيك بالقليل من الزيت وبطنيه بالدقيق.

ضعي مكعبات المانجو مع نصف كمية السكر في قدر متوسط على النار مع التقليب جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد تماماً.



نخلي الدقيق مع البيكنج باودر، والملح، واللوز المطحون.

اخفقي البيض مع إضافة باقي السكر تدريجيأ ثم أضيفي الفانيليا مع الاستمرار في الخفق على سرعة متوسطة وذلك حتى يكتسب البيض اللون الأبيض ثم أضيفي خليط المانجو مع الاستمرار في الخفق ثم صبي الزيت وخليط الدقيق بالتناوب مع الاستمرار في الخفق على سرعة هادئة.

صبي الخليط في القالب ووزعي شرائح اللوز.

اخبزي القالب لمدة 35 دقيقة.