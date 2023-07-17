وسط اشتداد المعركة.. أوكرانيا تعلن تطورات القتال في باخموت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها استعادت السيطرة على مساحة تقدر بنحو 7 كيلومتر مربع باتجاه مدينة باخموت خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأكد الجيش الأوكراني أمس الأحد أن القتال "اشتد" على الجبهة الشرقية، لافتًا إلى أن الجيشين كانا يقصفان بعضهما البعض حول مدينة باخموت، لكن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيا" على طول جناحها الجنوبي.

فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية في هجومها المضاد باءت بالفشل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدلى بوتين بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، ونشرت مقتطفات منها الأحد، حيث قال “كل محاولات أوكرانيا لاختراق دفاعنا لم تنجح طوال الهجوم بأكمله”.