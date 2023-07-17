تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

حذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، بعدم إعطاء الشوكولاتة المُرة للأطفال بسبب الكافيين.

ويمكنك إعطاء الشوكولاتة الداكنة لطفلك ، لكن يجب أن تكون على دراية ببعض الأشياء أولاً.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة كاكاو أعلى من شوكولاتة الحليب ، مما يعني أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكافيين.

تجنب إعطاء طفلك شوكولاتة تحتوي على نسبة 70٪ من الكاكاو أو أعلى.

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تحتوي الشوكولاتة الداكنة على آثار الرصاص والمعادن الأخرى ، لذلك من المهم اختيار علامة تجارية تختبر هذه الملوثات.

و أخيرًا ، تذكري أن الشوكولاتة غذاء غني بالسكر ، لذا من الأفضل أن تتجنبيه لطفلك.