السلطات الكويتية تنقذ فتاتين قبل إنهائهما حياتهما من أعلى جسر

أعنت السطات الكويتية أن فرق الإطفاء والإنقاذ البحري بالبلاد تمكنت من إنقاذ مواطنة كانت قد ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر في محاولة للانت..حار، "بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة".

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، في بيان، أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية، مساء اسبت، يفيد بمحاولة انت..حار امرأة ألقت بنفسها من أعلى جسر جابر.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات قامت بتوجيه فرق من مركز الشويخ و السالمية للإطفاء والانقاذ البحري إلى موقع البلاغ وقامت الفرق بعمليات البحث وتمشيط المنطقة بالتعاون مع خفر السواحل وتم العثور على المفقودة وهي على قيد الحياه وتم تسليمها للطوارئ الطبية.

وكانت مصادر أمنية، أفادت «الراي» بأن الفتاة رمت نفسها من فوق الجسر.

وأضافت المصادر بأنه عندما انتقل رجال الأمن والإسعاف لمكان الواقعة، وجدوا سيارة مفتوحة.

كما ذكر حساب "المجلس" في تغريدة على "تويتر" له أن أحد المواطنين استطاع إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من جسر جابر.

وأشار الحساب إلى أن ذلك المواطن كان يقود زورقا عندما تمكن من انتشال الفتاة التي قد ألقت بنفسها إلى المياه، لافتا إلى أنها ثاني محاولة انت..حار من على جسر جابر خلال 24 ساعة.