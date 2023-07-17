بحار وكلب يعيشان بمفردهما في عرض البحر شهرين| كيف استطاعا النجاة

تجربة قاسية عاشها الرحالة الأسترالي تيم شادوك وكلبه بيلا لتجربة صعبة بعد أن تعرضت سفينتهما للتلف بسبب عاصفة في البحر، وهو ما أدى إلى بقائهما عالقين في المحيط الهادئ لمدة شهرين، قبل أن يتم إنقاذهما مؤخرًا.

وفي تصريح لـ9News الأسترالية، أكد الطبيب الذي فحص حالة شادوك بعد الإنقاذ، أنه يتمتع بصحة جيدة للغاية، وأن علاماته الحيوية طبيعية، بعد أن استطاع النجاة من المحيط الهادئ عن طريق تناول الأسماك النيئة وشرب مياه الأمطار.

وقد صرح شادوك بأنه كان يعاني من شدة العطش والجوع، وأنه استطاع البقاء على قيد الحياة بفضل صيده للأسماك واستخدامه لمياه الأمطار التي تم جمعها في وعاء بسيط.

قصة نجاة بحار وكلب عاشا في البحر 60 يوما

وتعكس تجربة شادوك قدرة الإنسان على الصمود والنجاة في الظروف الصعبة، وتذكرنا بأهمية تجنب المخاطر واتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة في الأماكن النائية والخطرة في البحر.

تم العثور على الرحالة الأسترالي تيم شادوك وكلبه بيلا بعد شهرين من البقاء في البحر قبالة ساحل المكسيك، حيث كانا يعانيان من العطش والجوع ويعتمدان على الأسماك النيئة ومياه الأمطار للنجاة.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه 9News، صرح شادوك بأنه مر بمحنة صعبة في البحر، وأنه يحتاج إلى الراحة والطعام الجيد، ولكنه يشعر بصحة جيدة للغاية.

وأضاف شادوك أن معدات الصيد التي كانت معه ساعدته على البقاء على قيد الحياة، وتمكن أيضاً من تجنب حروق الشمس من خلال الاحتماء تحت مظلة قاربه.

وبعد إنقاذه، تم رصد شادوك وهو يبتسم ويرتدي جهاز قياس ضغط الدم على ذراعه، كما كان قادراً على تناول وجبات صغيرة.