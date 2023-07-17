نيران الحر تلتهم أوروبا.. جنون الطقس يهدد القارة العجوز بهذه الكارثة واستعدادت مكثفة

الحديث عن التأثيرات السلبية لـ التغيرات المناخية خاصة على الدول الأوروبية لا يتوقف، وتواجه أوروبا منذ عامين أو أكثر موجه حر قاسية لا تعشها لسنوات نتيجة تردي الأوضاع والاحوال الجوية.

أوروبا

موجة حر جديدة مرتقبة

وتشهد عدة دول أوروبية حرائق وارتفاع درجات الحرارة حيث أعلنت إيطاليا حالة التأهب لأحوال الطقس الحار في 16 مدينة ، الأحد، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة ستصل إلى مستويات قياسية في جنوب أوروبا في الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن هناك مخاوف من موجة حر جديدة مرتقبة في أوروبا، وإن الموجة الجديدة الآتية من شمال أفريقيا قد ترفع درجات الحرارة لتكسر الرقم القياسي المسجل بـ48.8 درجة مئوية.

وتحدثت الصحيفة عن توقعات بأن ترتفع الحرارة في إيطاليا الثلاثاء حتى تبلغ 42 أو 43 درجة مئوية، مؤكدة بإن إيطاليا هي أكثر دولة أوروبية تعاني من تغير المناخ، مع تسبب الطقس بمقتل 50 شخصا خلال 13 شهراً.

حريق أوروبا

حريق خارج عن السيطرة

وقالت السلطات في جزيرة لا بارما الإسبانية إنها أجلت 4000 شخص على الأقل بعد اندلاع حريق في الغابة وخرج عن السيطرة.

وتشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضرارًا بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين يبحثون الآن عن مكان يحتمون فيه من أشعة الشمس.

وقال رئيس حكومة جزر الكناري المحلية، فيرناندو كالفيجو، إن الحرائق دمرت 12 منزلاً، وأعاد أسباب انتشارها السريع إلى "الرياح والظروف المناخية وموجة الحر التي نمر بها".

ونشر الجيش الإسباني 150 عامل إطفاء للمساعدة في جهود مكافحة النيران، كما أرسلت جزيرة تينيريفي المجاورة دعما لإخماد النيران.

لكن عاصفة حرارية جديدة يطلق عليها اسم "شارون" ضربت المنطقة من شمال إفريقيا، الأحد، مما قد يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

أصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية تحذيرا قائلة: يجب أن نستعد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم، وأضافت في بعض الأماكن، سيتم كسر سجلات درجات الحرارة المسجلة في الماضي.

بالإضافة إلى العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن وسط فلورنسا وباليرمو في صقلية وباري في جنوب شرق إيطاليا.

أوروبا

إغلاق لحماية السياح

أغلقت اليونان يوم الجمعة الموقع القديم للأكروبوليس لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

وهم ليست البلاد الوحيدة في نصف الكرة الشمالي التي تعاني من عواقب الاحتباس الحراري بينما في الولايات المتحدة يخشون من موجة حر "خطيرة" وأصدرت الحكومة تنبيهات بشأنها في المنطقة الجنوبية الغربية، في ما يسمى بوادي الموت أحد أكثر الأماكن حرارة في العالم يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 53 درجة.

وفي سنغافورة بلغت درجة الحرارة فيها 39 وهي الاعلى منذ أربعين عاما في سنغافورة، وتختنق أيضاً الهند ونيبال بسبب موجات الحر، إذا ذهبنا إلى أوروبا وتركيا وآسيا والمانيا تعاني تلك البلدان موجة حر وصلت فيها درجات الحرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

ويذكر أن في عام 2022 تسببت الحرارة في أوروبا في وفاة 60 ألف شخص، مع 18 ألف حالة وفاة في إيطاليا، البلد الأكثر تضررًا.

وأعلنت هيئة مراقبة المناخ في الاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، أن الشهر الماضي شهد تسجيل أعلى درجة حرارة على الأطلاق ضمن شهور يونيو.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن الطقس المتطرف الناتج عن ارتفاع درجة حرارة المناخ، أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد.

الولايات المتحدة

العالم بأسره يشهد موجة استثنائية

ففي الحقيقة موجة حر لا تبدو هينة وبحسب آراء خبراء المناخ، هذه الموجة لا تبدو عابرة بل قد تتكرر سنويا في ظل فشل الالتزام بمعايير مواجهة التغير المناخي وبالطبع يتجلى ذلك في درجات الحرارة وكثرة الحرائق بالغابات وغيرها وكذلك الجفاف.

وبذلك فإن الأيام والسنوات القادمة لن تحمل لنا إلا الطقس الحار، والحرارة المرتفعة تبدو في طريق بلا عودة.

والعالم بأسره يشهد موجة استثنائية سببها التغير المناخي وكتلة هواء ساخن محاصرة البلاد فوق المحيط الأطلسي خاصة المكسيك، وقد سجلت ما يزيد على 100 حالة وفاة خلال الأسبوعين الماضيين من جراء الطقس حيث تخطت درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية.

أما عن حالة الطقس في مصر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الظواهر الجوية

درجات الحرارة المتوقعه

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.