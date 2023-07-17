حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوي الإعاقة

في خطوة من الدولة للحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة ، وحصولهم على حقوقهم المكتسبة كاملة ، فرض قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات بالغة على كل من يخالف أحكام القانون لمن سولت لهم أنفسهم أخذ حقوقهم دون وجه حق .

لايفوتك||



عقوبات المخالفين



في هذا الصدد ، نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

2 - انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3 -استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4 -حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.