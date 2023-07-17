استقالة رئيس البرلمان ونائبة من الحزب الحاكم في سنغافورة

قال مكتب رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، اليوم الاثنين، إن رئيس البرلمان ونائبة برلمانية كبيرة أخرى من الحزب الحاكم استقالا.

وأضاف مكتب لي في بيان أن استقالة رئيس البرلمان، تان تشوان جين، والنائبة، تشنج لي هوي، كانت ضرورية للحفاظ على مستويات عالية من اللياقة، حسبما نقلت رويترز.

وينتمي رئيس البرلمان والنائبة لحزب العمل الشعبي.

كان قد أكد سفير جمهورية سنغافورة في مصر، دومينيك جوه، على أهمية العلاقات بين مصر وسنغافورة ، والإمكانات الهائلة للتعاون المستقبلي .

جاء ذلك على هامش افتتاح المكتب الرئيس الجديد لشركة لوجستيات سنغافورية فى مصر وذلك بحضور 100 من العملاء والشركاء والموردين المتميزين.

ورحب عماد توفيق - العضو المنتدب ل PSA BDP مصر ، بالحضور تلاه كلمة فكرت إرسوي - المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.