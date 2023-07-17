برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيروبى ناجحة وحققت أهدافها لصالح القارة السمراء

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ومساندة جميع القضايا المتعلقة بالدول الافريقية كانت له أثاره الإيجابية فى رئاسة الرئيس السيسي في 2019 للاتحاد الإفريقي ثم رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، وحاليا «النيباد».

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام قمة نيروبى خاصة فيما يتعلق باستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية وما وضعته مصر من جهود لإرساء العدالة المناخية والتي كانت نقطة تحول في أفريقيا لدعم التحول الأخضر بوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتزاماته تجاه الدول الأكثر تضررًا ، مشيداً بدور الدولة المصرية وما اعطته من اهتمام كبير للمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيروبى كانت ناجحة وحققت اهدافها لصالح مصر ودول القارة السمراء مطالباً من الرؤساء والقادة الافارقة اعطاء اكبر اهتمام لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الدول الافريقية.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت منذ 2014 في تعظيم دورها الريادى والمحورى الفاعل في عمقها الاستراتيجى الإفريقى، حاملة فعلًا وقولاً راية التنمية والاستقرار في القارة السمراء معرباً عن ثقته فى أن التعاون بين مصر والدول الافريقية سوف يشهد خلال المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.