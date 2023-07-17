عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيروبى ناجحة وحققت أهدافها لصالح القارة السمراء

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن الاهتمام الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ومساندة جميع القضايا المتعلقة بالدول الافريقية كانت له أثاره الإيجابية فى رئاسة الرئيس السيسي في 2019 للاتحاد الإفريقي ثم رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، وحاليا «النيباد».

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام قمة نيروبى خاصة فيما يتعلق باستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية وما وضعته مصر من جهود لإرساء العدالة المناخية والتي كانت نقطة تحول في أفريقيا لدعم التحول الأخضر بوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتزاماته تجاه الدول الأكثر تضررًا ، مشيداً بدور الدولة المصرية وما اعطته من اهتمام كبير للمشاركة والتفاعل مع مختلف فعاليات القارة السمراء الرامية لمواجهة تحدياتها ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة نيروبى كانت ناجحة وحققت اهدافها لصالح مصر ودول القارة السمراء مطالباً من الرؤساء والقادة الافارقة اعطاء اكبر اهتمام لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الدول الافريقية.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت منذ 2014 في تعظيم دورها الريادى والمحورى الفاعل في عمقها الاستراتيجى الإفريقى، حاملة فعلًا وقولاً راية التنمية والاستقرار في القارة السمراء معرباً عن ثقته فى أن التعاون بين مصر والدول الافريقية سوف يشهد خلال المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النيباد قمة نيروبي تأثيرات التغيرات المناخية القادة الأفارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ