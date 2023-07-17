صحيفة إماراتية: النهج الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين يجفف منسوب الأمل في السلام

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن السياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، تشيع الإحباط وتجفف منسوب الأمل بالتوصل إلى سلام عادل وشامل، لأن العنف يستجلب العنف، مضيفة أنه "عندما يجد الشعب الفلسطيني نفسه محاصرا ومضطهدا لن يجد طريقا غير التمسك بالفعل المقاوم، ومجابهة المحتل وفق مقتضيات ما يتعرض له من اعتداءات يومية ومصادرة لحقوقه العينية والاعتبارية".

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "مشكلة الاستيطان المدمرة" - "أن تسريع الاستيطان والاستيلاء على مزيد من الأراضي وتهويد ما أمكن أدى إلى تقلص وتآكل الرقعة الجغرافية المفترض أنها فضاء الدولة الفلسطينية، بحيث لم يعد لها أي مدلول على سلطة أو دولة، وهو واقع ليس مفاجئا، لأن إسرائيل منذ عهد إسحق رابين والحكومات المتعاقبة من بعده لم تكن تؤمن أصلا بالحق الفلسطيني، بل إن نتنياهو قال إن مهمته الحالية تتمثل في اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية".

واعتبرت أن "الوضع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يبشر بالسلام، طالما هناك فكر متطرف يتحكم بأدوات صنع القرار في تل أبيب، وما شهدته الأشهر الأخيرة من تطاول على القرارات الدولية وانتهاك لما نصت عليه، مقدمة لتصعيد شامل قد ينفجر في أية لحظة، فالفلسطينيون، بمختلف فصائلهم، محبطون ويشعرون بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم أو هو عاجز عن نصرتهم، وحتى بيانات الشجب والإدانة والتعاطف لم تعد لها فاعلية سياسية، فهي لا تردع إسرائيل ولا تحمي الفلسطينيين".

