عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ يطالب قادة الدول الإفريقية بتنفيذ رسالة الرئيس السيسي على أرض الواقع

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسى فى قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي تضمنت عدداً من الرسائل العاجلة والمهمة والتى تكفل مواجهة التحديات التى تواجه الدول الافريقية.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم برسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها بضرورة سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034)، بما يأخذ فى الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التي واجهناها، وعلى أن تتم صياغتها بالتنسيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها فى تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى برسالة الرئيس السيسى التى طالب فيها باستمرار جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، بما فى ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعى لتعزيز دور القطاع الصناعي في دولنا الأفريقية، وانخراطنا فى سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الأفريقية، وأدعو هنا فى هذا الإطار إلى تبنى مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد" وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية.

وأكد على الأهمية الكبيرة لدعوة الرئيس السيسى بتكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما فى ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالى العالمى، بشكل يراعى احتياجات الدولة النامية بدرجة أكبر.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من قادة ورؤساء وحكومات الدول الافريقية بتفعيل وتنفيذ رسالة الرئيس السيسى على ارض الواقع والتى طالب فيها بالإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية ، وأيضاً رسالة الرئيس السيسى التى طالب فيها بالمضى قدمًا فى حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذى يتشارك فى أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

الرئيس السيسي الدول الافريقية العاصمة الكينية نيروبي أجندة التنمية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ