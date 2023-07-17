قناة عبرية: نتنياهو غاضب بشدة من عدم دعوته للبيت الأبيض

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه انتقادات شديدة إلى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوج، في لقاء الأسبوع الماضي بسبب العلاقات المتوترة بين حكومته وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية، إن نتنياهو غاضب بشدة من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له منذ عودته إلى السلطة في نهاية ديسمبر.

وبحسب ما ورد قال نتنياهو للسفير: "يجب أن تبذل جهدًا أكبر للحصول على دعوة للبيت الأبيض".

وكما نقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية قولها إن نتنياهو غير سعيد برحلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج هذا الأسبوع إلى نيويورك وواشنطن، والتي ستشمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال نتنياهو للسفير - وهو شقيق الرئيس - إنه يعتقد أن الرحلة ستمنح البيت الأبيض الشرعية اللازمة لتجنب دعوة نتنياهو في المستقبل القريب.

يوم الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي الحالي إن حكومة نتنياهو هي "الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا" التي رآها على الإطلاق.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر عبر الهاتف من منظمة يهودية أمريكية قبل بضعة أيام: "نتنياهو كان أول من اتصل بايدن لتهنئته بعد الانتخابات الرئاسية ، ولم تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة الصين للقاء شي جين بينغ، وهي لفتة يفسرها الكثيرون على أنها علامة على تحدي بنيامين نتنياهو لجو بايدن.