نصف مليون زائر.. شؤون الحرمين تختتم أعمالها بموسم الحج

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمالها في موسم الحج لهذا العام 1444هـ بعدد 568 ألف زائر لمعارضها خلال الموسم الممتد، وذلك منذ منتصف شهر ذي القعدة .



وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الموسم تضمن إقامة وتنظيم 19 معرضًا متنوعًا بالمشاركة مع الجهات الحكومية في إطار التعاون والتكامل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوزّعت على 8 مواقع مختلفة لتلبية احتياجات الزوار، وتعكس الأرقام الإقبال الكبير من ضيوف الرحمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأكد الزهراني أن الوكالة عملت على 4 مبادرات مختلفة، بدأتها بمبادرة "رواق معارض الحرمين" ، ومبادرة "معارضنا" ومبادرة "إثراء" ومبادرة "حياكم"، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى حجاج بيت الله الحرام وأهمية استمرار هذه المبادرات وتطويرها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.



وأفاد الزهراني أن الأرقام الإضافية تعكس حجم الجهود المبذولة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة من ماء زمزم للزوار، و عرض 80 قطعة من مقتنيات الحرمين الشريفين.

وشارك أكثر من 55 موظفًا في جهود تنظيم وتنفيذ المعارض على مدار 40 يومًا من العمل المتواصل، وتم توفير 4 أركان تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار وتحفيز التفاعل مع المحتوى المعروض، إضافة إلى تقديم أكثر من 25 ألف هدية مختلفة للزوار كجزء من تجربتهم.

