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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

صدى البلد

 بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

       وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أطيب التمنيات لـ الرئيس بهذه المناسبة العطرة التي كانت ولا تزال تمثل رمزا لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة.


        وعاهد رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهورية بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية؛ حتى يتحقق للشعب المصريّ العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.
 

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