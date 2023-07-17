محلل سياسي: القارة السمراء كانت على هامش اهتمامات العالم..فيديو

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي، أن القارة السمراء "إفريقيا" كانت تعاني من الأهمال، و كانت على هامش إهتمامات العالم، مضيفاً أن الأجندة الإفريقية وضعت قارة إفريقيا على أرض صلبة، وفي الطريق الصحيح نحو تصحيح مسارات كانت خاطئة في الماضي.

شريف سمير:القارة السمراء أسيرة للأنظمة السياسية المستبدة

وأضاف "شريف سمير" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القارة السمراء والدول الإفريقية أسيرة للأنظمة السياسية المستبدة ، مؤكداً أن هناك فساد سياسي و مالي و إهدار للثروات سواء كانت كنوز أو ثروات بشرية أو طبيعية.



وتابع الكاتب الصحفي شريف سمير، :"مصر تصدرت المشهد في 2019 ، وسلمت الراية للسنغال و لكنها كانت حريصة أن تكون حاضرة في جميع المشاهد و المحافل الدولية"