عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي والبرازيل يبحثان سبل تعزيز التجارة والأعمال وسلاسل التوريد المشتركة‎

صدى البلد

 بحث الاتحاد الأوروبي والبرازيل، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التجارة والأعمال وسلاسل التوريد المشتركة بينهما.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في بروكسل صباح اليوم /الاثنين/.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة البرازيل إلى الظهور كلاعب رئيسي على المسرح العالمي، الأمر الذي يعطي بالفعل زخما إيجابيا للشراكة الاستراتيجية بين منطقتينا، نريد أن نعمل بجد يدا بيد لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، نريد أن نناقش اليوم كيفية زيادة التواصل مع شعبنا وكيفية ربط أعمالنا بشكل أكبر والتخلص من المخاطر وتعزيز وتنويع سلاسل التوريد لدينا وكيفية تحديث اقتصاداتنا بطرق تقلل من عدم المساواة وتفيد الجميع".
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبي عن "شكرها لمشاركة البرازيل في قمة الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.. وأكدت أن مشاركة البرازيل أضافت بُعدًا تاريخيًا لأول قمة من نوعها تنعقد منذ 8 سنوات"، مضيفة "لقد تغير العالم بالتأكيد خلال ذلك الوقت ومررنا بجائحة عالمية ولدينا حرب كبرى على الأراضي الأوروبية ونواجه تحدي الأجيال المتمثل في تغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون أصدقاؤنا المقربون إلى جانبنا في هذه الأوقات المضطربة".
وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي سيستثمر بقوة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وانه يعتزم ضخ استثمارات ضخمة بطريقة تفيد المجتمعات المحلية وتخلق وظائف جيدة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

أيادي مصر .. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

بعد اتهامهما بالهجوم.. روسيا تكشف موقفها من قطع العلاقات مع أمريكا وبريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ