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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع لاعبة كرة يد | قصة حادث مأساوي لأسرة كاملة في بني سويف

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة

في حادث مأساوي على طريق العلمين، راح ضحيته أسرة بأكملها ولم ينجُ منه إلا الابن الأصغر ويرقد في المستشفى في حالة خطيرة وتركته الأسرة وحيدا دون أب ولا أم ولا أخوات.

 

أحداث الواقعة

قضت الأسرة مصيفها في سعادة غامرة ولكنها لم تكن تعلم انها هذة اللحظات هى اللحظات الاخيرة في حياتهم ، في طريق العودة الى محافظاتهم بنى سويف حيث يقيمون بعد انقضاء فترة اجازة سعيدة تجمعهم على شاطئ البحر ، شاء القدر ان تكون نهايتهم حيث وقع حادث تصادم مروع بطريق العلمين، أسفر عن مصرع الاب والأم  وأبنائهما الثلاثة وأصيب الابن الرابع بإصابات بالغة  ، وذلك نتيجة تصادم سيارتهم بسيارة أخرى بطريق الضبعه اتجاه الصحراوي عند الكيلو 62  .

 

اسفر الحادث عن مصرع  الاب ويدعى ياسر جلال  49 عاما والام وتدعى هدى عبدالمنعم،48 عاما  وأبنائهم محمد  18 عاما و ندى 14 عاما وفاطمة 16عاما لاعبة كرة اليد آنسات بنادى بنى سويف.

ويشاء القدر ان يترك ابنهم الصغير حياة وينجو من الحادث ويدعى جلال 11 عاما، والمصاب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة  وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

 

و هرعت سيارات الإسعاف على الفور الى مكان الحادث من أجل نقل الضحايا، وتبين وفاة الأب والأم و3 من أطفالهما فيما ظل طفل على قيد الحياة ولكن في حالةٍ حرجة، ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا الحادث لمُستشفى اليوم الواحد.

 

واضطر رجال الحماية المدنية لتقطيع السيارة من أجل استخراج الجثث من المركبة بعد أن استحال استخراجها.

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