أزمة ضباط الاحتياط.. وزير الجيش الإسرائيلي يعقد جلسة مع كبار القادة

عقد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع كبار القادة العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان ، رئيس قسم العمليات، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، قائد سلاح الحو، قائد سلاح البحرية ومسؤولين آخرين بغرض الحصول على صورة للوضع بخصوص تأثير الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن هناك مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي من اعلان مئات الطيارين وأعضاء الطواقم الجوية، أنهم غير قادرين على أداء الخدمة.

ويأتي الاجتماع بعد أربعة أيام من تصريح جالانت أن "المطالبات التي تطلق خلال هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة العسكرية وتوقف ضباط الاحتياط عن التطوع في الجيش تهدد وحدة الصفوف، وخطيرة وتشكل جائزة لأعدائنا".

وأضاف "الجيش الإسرائيلي هو جيشنا كلنا، جيش دفاع إسرائيل، لا يوجد جيش آخر لدينا حتى نعتمد عليه، يجب أن نهتم بأن نحافظ عليه متماسكا وإبقاءه خارج كل خلاف".