اليوم الأخير لاتفاق الحبوب.. بادرة طيبة من الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن أملها في أن يستمر تنفيذ اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود بكامله.

ومن المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين 17 يوليو سريان اتفاق اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 والذي تم تمديده عدة مرات.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المتحدث باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، في إفادة صحفية: "تأمل الصين أن يستمر تنفيذ مبادرة نقل الحبوب بالكامل، وهي مستعدة للعمل بشكل أوثق مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقيات لضمان الأمن الغذائي العالمي".

وبالأمس، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نية بلاده عدم تمديد اتفاق الحبوب، فيما قالت الهند إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، ليس من اختصاص مجموعة العشرين، بل الأمم المتحدة، ومن خلال المفاوضات الثنائية.

واعتبر بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الساري حتى الغد، لم يتحقق.

وقال "إن الهدف الرئيس للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، لا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".

ومن جانبها، كشفت مصادر في الأمم المتحدة عن عدم التوصل لتمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس الروسية نقلا عن مصدرين أمميين لم تكشف عن هويتهما القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى اليوم الأحد لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن".

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن".

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه اليوم الاثنين قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.