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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في تحقيق مستهدفات التنمية بالتعاون مع الحكومة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجا، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الأهلي، يبرز من خلال التحالف الوطني، والذي دشن في إطار تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع الأهلي، وهو ما أحدث نوعا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

ونوه عضو مجلس النواب بأن الجمعيات الأهلية تمثل الذراع التنموي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي بذل جهودا كبيرة في دعم المواطنين سواء كان دعما نقديا أو عينيا.

وأشار النائب عمرو عندي إلى مجموعة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها كتف في كتف، لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان إضافة إلى مبادرة ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي استهدف الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد النائب عمرو هندي على أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لم تقتصر فقط الدعم النقدي أو السلعي، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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