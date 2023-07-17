أحمد عبدالدايم: أفريقيا تحتاج لـ180 مليار دولار لإنجاز مشروعات البنية التحتية |فيديو

قال الدكتورأحمد عبدالدايم الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى 180 مليار دولار للانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

أحمد عبدالدايم: مصر أقتربت من الأنتهاء م ن البنية التحتية



وأضاف أحمد عبدالدايم خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر أقتربت من الأنتهاء من البنية التحتية، منها: الطرق و الكباري و السكك الحديدية.

وأشار أحمد عبدالدايم الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن قمة منتصف العام التنسيقية جاءت باقتراح مصري، وافقت عليه دول الاتحاد الأفريقي.