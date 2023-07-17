أحزاب تشيد بمشاركة الرئيس في قمة منتصف العام | وتؤكد : تعكس مكانة مصر الإقليمية وريادتها بأفريقيا

حزب الجيل :

الحضور المصرى فى الجلسة الافتتاحية للقمة كان قوياً ومؤثرا



«مصر أكتوبر» يشيد بمشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

مساعد رئيس حزب الوفد:

قمة "نيروبي" تطرقت لمناقشة العقبات أمام تطبيق منطقة التجارة الأفريقية القارية الحرة

أشاد عدد من الأحزاب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، وأكدوا أهمية موقف مصر الثابت تجاه القارة الأفريقية وحقوقها في الحصول على الدعم اللازم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على دول القارة.

فى البداية أشاد حزب الجيل بدور مصر المتنامى فى أفريقيا الناتج عن سياسات نسجتها الدولة المصرية فى السنوات التسع الأخيرة وأنهت بها الفجوة والخلل الذى أصاب العلاقات المصرية الأفريقية منذ المحاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس الراحل مبارك فى أديس أبابا.

وأشاد الجيل فى بيانه بالحضور المصرى فى الجلسة الافتتاحية للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى ، مشيراً إلى أنه كان قوياً ومؤثرا اوضح البيان أن هذه القمة تم استحداثها أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019 كرؤية شاملة لتحقيق الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد من أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأيضا تحت الرئاسة المصرية الاتحاد الأفريقى عام 2019.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر ان الرئيس السيسى إنفرد في هذه القمة بإلقائه كلمتان مهمتين الاولى: أستعرض فيها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، أما الكلمة الثانية: فقد كانت بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية وخصصها الرئيس السيسى لإستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

وأضاف الشهابى «رئيس حزب الجيل » أن الرئيس السيسى قام بنشاط واسع ، فقد التقى بالرئيس الكيني "ويليام روتو"،و بحث معه آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وكينيا ، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية في القارة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، جاءت في إطار الجهود التنموية التي قام بها الرئيس السيسي داخل القارة السمراء، لافتة أن القمة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول القارة.

الانخراط النشط لمصر في القارة السمراء

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات لها، أن المشاركة في أعمال القمة جاءت بناء على الانخراط النشط لمصر في القارة السمراء، فضلا عن الدور الفاعل والمحوري الذي لعبته مصر عند رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" لمدة عامين، وكذلك ريادة مصر لجهود التنمية والإعمار بالقارة، مؤكدة أن القمة تبحث إنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة وكذلك تبادل المهارات فيما بين دول القارة، بالإضافة إلى دراسة تمويل أجندة 2063 للإتحاد الإفريقى والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية لمواجهة التحديات.

وأشارت مديح، إلى أن القمة تعقد في توقيت مهم حيث يبذل فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الأزمات الحالية، مشيدة بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية من أجل إيجاد حلول لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة بالقارة السمراء تتفق مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 ولاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين الشباب باعتبارهم العمود الفقري والركيزة الأساسية لمستقبل القارة الأفريقية، وكذلك دعم التحول الرقمي وإزالة كافة التحديات التي تواجه غنلية التكامل التجاري، فضلا عن تعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية عن طريق البحث عن حلول جادة لمواجهتها، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الدول الأفريقية بتعزيز الخطط الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة والتجارة البينية.

وأكد المهندس حازم الجندي،مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية والذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها الرائد في القارة، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من تحقيق خطوات فاعلة في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

وقال "الجندي" فى بيان صحفى له ، إن القمة تطرقت إلى مناقشة العقبات التى تواجه تطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة والعمل بشكل جماعي على تسريع وتيرة الاندماج القاري وصولا إلى السوق الإفريقية المشتركة بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دفع التكامل الاقتصاى بين دول القارة، ودفع عملية التنمية والاستثمارات وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسيا للتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة والاستثمار.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، على حجم التحديات التى تواجه دول القارة في ظل المتغيرات العالمية ، الأمر الذي يتطلب تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، عبر إجراءات محددة، منها حث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها.

وأشار حازم الجندي، إلى أهمية موقف مصر الثابت تجاه القارة الأفريقية وحقوقها في الحصول على الدعم اللازم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على دول القارة، من خلال المطالبة بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة، لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء، موضحا أن القارة السمراء تساهم بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية، وعلى الرغم من ذلك فهى الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.