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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 30 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 30 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023 م .

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الأغنام والماعز الأبقار والجاموس الحملة القومية الحملة القومية الثانية الطب البيطري الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية

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