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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار الذهب عالمياً إلى 1952.35 دولار للأوقية

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بالإضافة الي توقعات المستثمرين علي وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ، دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1952.35 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1956.20 دولار، حسبما نقلت رويترز.

آخر أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

وارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.

وقال مات سيمسون، كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس: “الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا”.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.76 دولار للأوقية وكذلك البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8 بالمئة إلى 1261.47 دولار.

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