عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من "الاتحاد الروسي" لبرلمانات العالم بشأن الذخائر العنقودية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

وجه أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، نداء إلى برلمانات العالم أجمع والمنظمات البرلمانية الدولية بإدانة قرار الولايات المتحدة حول توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء ذلك في مسودة البيان الذي سينظر فيه المجلس يوم الأربعاء المقبل، وتم الذكر فيها أن هذا القرار من يعتبر خطوة دورية جديدة في  تصعيد النزاع وستترتب عليها عواقب إنسانية وخيمة.

وأكد البيان على أن روسيا تحتفظ بحقها بالرد بشكل صارم على استخدام أوكرانيا لهذه القذائف، التي لن يؤثر استخدامها حتما على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا دليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له وتضخيم فعاليته كثيرا.

وشدد على أن "السلاح المعجزة" الذي تعقد واشنطن وكذلك كييف الآمال الكبيرة عليه، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي وسيتم حتما تحقيق أهدافها بالكامل.

وشدد أعضاء مجلس الاتحاد على أن واشنطن من خلال توريد القنابل العنقودية لأوكرانيا، تصبح شريكا في تفخيخ مناطق شاسعة وستكون "مسؤولة بالكامل عن مقتل وإصابة المدنيين الأبرياء".

وبالامس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لديها ما يكفي من الذخائر العنقودية لكنها لم تكن بحاجة إلى استخدامها حتى الآن، محذرا من أنه " إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في  الرد".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة،على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك".

وشدد بوتين على أنه "إذا تم استخدامها ضدنا، نحن لدينا الحق في التصرف بشكل مماثل".

ووصف الرئيس الروسي قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية بأنه "اضطراري يعكس نقصاً في الذخائر العادية"، مضيفا "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ