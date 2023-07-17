نداء عاجل من "الاتحاد الروسي" لبرلمانات العالم بشأن الذخائر العنقودية

وجه أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، نداء إلى برلمانات العالم أجمع والمنظمات البرلمانية الدولية بإدانة قرار الولايات المتحدة حول توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء ذلك في مسودة البيان الذي سينظر فيه المجلس يوم الأربعاء المقبل، وتم الذكر فيها أن هذا القرار من يعتبر خطوة دورية جديدة في تصعيد النزاع وستترتب عليها عواقب إنسانية وخيمة.

وأكد البيان على أن روسيا تحتفظ بحقها بالرد بشكل صارم على استخدام أوكرانيا لهذه القذائف، التي لن يؤثر استخدامها حتما على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا دليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له وتضخيم فعاليته كثيرا.

وشدد على أن "السلاح المعجزة" الذي تعقد واشنطن وكذلك كييف الآمال الكبيرة عليه، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي وسيتم حتما تحقيق أهدافها بالكامل.

وشدد أعضاء مجلس الاتحاد على أن واشنطن من خلال توريد القنابل العنقودية لأوكرانيا، تصبح شريكا في تفخيخ مناطق شاسعة وستكون "مسؤولة بالكامل عن مقتل وإصابة المدنيين الأبرياء".

وبالامس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لديها ما يكفي من الذخائر العنقودية لكنها لم تكن بحاجة إلى استخدامها حتى الآن، محذرا من أنه " إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في الرد".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة،على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك".

وشدد بوتين على أنه "إذا تم استخدامها ضدنا، نحن لدينا الحق في التصرف بشكل مماثل".

ووصف الرئيس الروسي قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية بأنه "اضطراري يعكس نقصاً في الذخائر العادية"، مضيفا "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".