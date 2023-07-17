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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

زوجة أحمد السقا
زوجة أحمد السقا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل..خالي بالك

ضربة الشمس هي حالة ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وعادةً ما تكون نتيجة التعرض لفترات طويلة أو المجهود البدني في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يحدث هذا النوع من الإصابات الحرارية الخطيرة ، وهو ضربة الشمس ، إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك إلى 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أعلى،  الحالة أكثر شيوعًا في أشهر الصيف.
 

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

 

حرصت مها الصغير زوجة أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الجونة.

طبيب يكشف مرضا خطيرا يسبب رائحة الفم الكريهة للأطفال

نشر الدكتور أشرف أبو القاسم استشاري طب الأطفال علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

وقال في منشوره. ابنك بيصحي من النوم رائحة الفم  متغيرة وأحيانا مريل  وقلقانة  عليه لازم تعرف الأسباب والعلاج.

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

حذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، بعدم إعطاء الشوكولاتة المُرة للأطفال بسبب الكافيين.

ويمكنك إعطاء الشوكولاتة الداكنة لطفلك ، لكن يجب أن تكون على دراية ببعض الأشياء أولاً.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة كاكاو أعلى من شوكولاتة الحليب ، مما يعني أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكافيين. 

 

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