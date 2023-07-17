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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني المناضل مروان البرغوثي

صدى البلد

 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن النضال الفلسطيني والصمود الذي يُعبر عنه الأسير المناضل والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي هو ما يُبقي على القضية حية في أذهان العالم، وما يضرب المثل للأجيال الجديدة في فلسطين.


جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم /الاثنين/، بمقر الأمانة العامة، فدوى البرغوثي زوجة الأسير المناضل والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.


وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبوالغيط حمّل السيدة فدوى تحيةً ودعماً لمروان الصامد في الأسر منذ 22 عاماً، مؤكداً على أن نضاله الطويل وما تعرض له من ظُلم على يد الاحتلال هو وسام شرف على صدر الفلسطينيين جميعاً، ورصيدٌ مُضاف للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.


وحرص أبوالغيط على الاطمئنان على حالة البرغوثي في محبسه، كما استمع باهتمام لما تقوم به زوجته الفاضلة من جهد في إطار الحملة العالمية للتعريف بقضيته، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قضية الأسرى الفلسطينيين، وما يُعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
 

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