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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : التحالف الوطني للعمل الأهلي وسع قاعدة المستفيدين من الدعم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يقدمها التحالف تمثل ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء معيشة وارتفاع معدلات التضخم.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعزز من دور العمل الأهلي، وتحدث نوعا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن كان في أحوج الحاجة إليه، لكن غياب رعاية حقيقية له، كالتي يقوم بها الرئيس السيسي، كانت عائقا أمام قيامه بدوره الحقيقي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سوف يتعاظم خلال الفترة المقبلة، بعد إصداره والعمل بمشروع قانون التحالف الوطني الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون يدعم أهداف التحالف الوطني  التي أصدر من أجلها هذا القانون الذي يمثل أهمية كبرى للمجتمع الأهلي.

وثمن النائب شحاته أبو زيد الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي كان دافعا كبيرا لتحقيق نجاح غير مسبوق من خلال تقديم الدعم لملايين المستفيدين.

ونوه النائب بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي وحد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم، مؤكدا على ضرورة استمرار هذا التحالف في القيام بدوره التنموي الذي لا غنى عنه.

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