من أمام الكعبة.. محمود تريزيجيه يؤدي مناسك العمرة

نشر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي

وظهر محمود تريزيجيه، بملابس الإحرام، وهو يقف أمام الكعبة، أثناء تأدية مناسك العمرة.وعلق علي الصوره"الحمدلله".

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، رحيل لاعبه المغربي منتصر لحتيمي، إلى صفوف الوداد البيضاوي، لمدة موسم علىسبيل الإعارة.

وقال نادي طرابزون سبور التركي في بيان: “تم الاتفاق على إعارة لاعب كرة القدم المحترف لدينا، منتصر لحتيمي، لناديالوداد الرياضي، مع إمكانية الشراء، حتى نهاية موسم 2023-24 الكروي”.

الوداد يضم لاعب طرابزون سبور

ويضم فريق طرابزون سبور التركي، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي يتزامل مع المغربي لحتيمي، قبل أنينتقل إلى صفوف الوداد.



وكان منتصر لحتيمي لاعبًا في صفوف الفتح الرباطي المغربي وشارك مع الفريق في 49 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع8 آخرين، قبل أن يحترف إلى تركيا عبر بوابة طرابزون سبور ومن ثم إلى الوداد مجددًا.