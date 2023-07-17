سفيرة البحرين بالقاهرة تحضر حفل زفاف شعبي بالمرج

حضرت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية احتفال أحد موظفي سفارة المملكة بالقاهرة بزواج نجله في حفل زفاف شعبي بمنطقة المرج.

وشاركت السفيرة فوزية زينل مجموعة من الصور عبر حسابها في منصة إنستجرام تظهر فيها بكل تواضع بين الحضور.

وعلقت على منشورها قائلة: كم هو جميل أن تشارك الآخرين أفراحهم وتلامس عن قرب مشاعر السعادة المليئة بالمحبة، في حفل زفاف شعبي لأحد أبناء موظفي السفارة الزميل غندور، نبارك له ونسأل الله تعالى لهم الهناء والسعادة وبالرفاه والبنين.

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