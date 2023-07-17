رئيس زراعة الشيوخ: التحالف الوطني للعمل الأهلى يسرع من خطوات التنمية بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد خطوة هامة تستهدف تنظيم و تعظيم دور العمل الأهلي في مصر وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منه.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن فكرة تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأتى في وقتها لمواجهة التحديات العالمية التى تواجه البلاد في ظل تمسكها بخطتها التنموية، مشيدا بمشروع القانون الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن إنشاء التحالف.

وأوضح الجبلي، أن قطاع العمل الأهلي يعد الضلع الثالث المشارك في تنمية البلاد بالتعاون مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وبالتالي كان يتطلب تنظيم الاستفادة منه بشكل أفضل، لاسيما وأنه يوجد في مصر نحو ٥٧ ألف جمعية أهلية من بينها أكثر من ٣٠ ألف جمعية أنهت إجراءات تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، مشيرا إلي أن رغم الجهود الكبيرة المبذولة من تلك الجمعيات من قبل إلا أن آثارها ليست علي المستوى المأمول نظرا لعدم التنسيق.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك التحالف في الإسراع في خطوات التنمية بالبلاد، من خلال تنظيم المشاركة في المشروعات التنموية التى يحتاجها المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة من جهود ذلك العمل الأهلي.

ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي توسيع دائرة المشاركة فى ذلك التحالف للقيام بأكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، باعتباره ذراع أساسى بالدولة والمجتمع لتقديم الدعم المجتمعى، وكذلك الدعم في المشروعات التنموية في مختلف المجالات الهامة للمواطنين سواء الصحة أو التعليم أو الزراعة وغيرها من القطاعات.