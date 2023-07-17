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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعارة ومشاجرات وسرقات| شواطئ ألمانيا تسجل أرقاماً قياسية بمعدل الجرائم.. ومطالب بمحاكمة في ذات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبحت جرائم الشواطئ ظاهرة عالمية، حيث انتشرت الجرائم الجنسية، والمشاجرات بين الشباب، وكذلك السرقات، وغيرها من الجرائم داخل مجتمع المصايف، وفي نموذج صارخ لتلك الظاهرة، كانت ألمانيا من الدول التي أصبحت بها تلك الظاهرة كارثة، ووصلت مؤشرات انتشار تلك الجرائم على المسابح العامة إلى أرقام قياسية خلال هذا الصيف، وهو ما دفع السلطات الألمانية إلى التفكير إلى وسائل فعالة لمواجهة تلك الجرائم.

 

محاكمة فورية بذات اليوم وتنفيذ العقوبة بالكامل

ووفقا لما نشرته صحيفة فيلد الألمانية، فبعد أعمال عنف متكررة في حمامات السباحة الخارجية، دعا الأمين العام لاتحاد المسيحيين كارستن لينيمان إلى معاقبة أكثر اتساقًا لمرتكبي الجرائم العنيفة، وقال: "يجب على أي شخص يهاجم الأشخاص في المسبح الخارجي ظهرًا أن يجلس أمام القاضي في المساء ويُحكم عليه، وكذلك يجب أن يتم استنفاد العقوبة بالكامل.

وتساءل كارستن، ماذا تفعل ضد تصاعد العنف في حمامات السباحة الخارجية، وخاصة في برلين؟، وأكمل حديثه داعيا السلطات الألمانية، إلى إجراءات سريعة ضد الجناة مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية، وقد جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع إعادة افتتاح أحد الشواطئ والمسابح في برلين اليوم الإثنين، بعد أن كانت سلطات برلين قد أغلقته بعد نزاعات عنيفة بين الشباب وارتفاع مستوى الإجازات المرضية بين الموظفين.

إجراءات ما بعد الكارثة 

ونتيجة لارتفاع مؤشرات الجريمة داخل أماكن الترفيه الصيفية على الشواطئ وداخل المسابح العامة، قامت السلطات الألمانية بزيادة الإجراءات الأمنية في الحمامات العامة بالعاصمة، عبر فحص بطاقات الهوية، وتواجد دوريات الشرطة في بعض الأحيان، خصوصا وأن هناك توافد من الآلاف على الحمامات مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع، بالتوازي مع النقاش حول مخاطر السلامة في حوض السباحة، والمطالبة بضرورة إيجاد ردع لتلك الظاهرة.

كشفت التقارير الأمنية، ورصد للحوادث المختلفة داخل شواطئ ألمانيا، أن هناك تصاعدا كبيرا للعنف وانتشارا واسعا للمشاجرات بين الشباب، وهو ما اضطر ضباط الشرطة للتدخل مرة أخرى في الحمامات العامة، رغم إعادة فتح بعض الأماكن في برلين، إلا أن بعض حمامات السباحة الخارجية مغلقة تمامًا حتى الآن.

القضية تتحول إلى أزمة سياسية

ونتيجة لحجم الظاهرة السلبية، انتقلت تلك المعارك على الشواطئ إلى معارك سياسية، وأصبحت أزمة على المستوى السياسي، حيث هناك طلب من الأمين العام المعين لحزب CDU ، كارستن لينيمان ، ذكر فيه أن هناك حاجة لإجراءات سريعة ضد المجرمين العنيفين، ويجب تنظيم النظام القضائي وفقًا لذلك، ويجب على أي شخص يهاجم الناس في المسبح الخارجي ظهرًا أن يجلس أمام القاضي في المساء ويُحكم عليه حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع: "ينص قانون الإجراءات الجنائية على ذلك، فيجب أيضًا استنفاد العقوبة بالكامل، بما في ذلك السجن، فسيادة القانون القوية لا تعمل إلا بالردع إذا كان على الجناة أن يتوقعوا أنهم سيحكم عليهم في نفس اليوم ويواجهون العواقب، فما يحدث حاليًا في حمامات السباحة الخارجية أيضًا ظاهرة غير اجتماعية، وهناك ضرورة لتوفير الأمن للعائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليف إجازة أو حمام سباحة في حديقتها الخاصة، وذلك بمراقبة المسبح الخارجي، خصوصا وأن معظم من يقوم بتلك الجرائم يكونون من أصول مهاجرة، فهم مع الوقت يصبحون عنيفين.

قانون أصول المحاكمات الجزائية الألماني يسمح للمدعين العامين بالتقدم بطلب للحصول على قرار عاجل إذا كانت الوقائع البسيطة أو الأدلة الواضحة تجعل الأمر مناسبًا للاستماع الفوري، وكذلك يجوز لمحكمة مختصرة أن تحكم على المتهم بالسجن لمدة سنة كحد أقصى.

رفض للمقترح من الأحزاب الألمانية 

ولكن فى الأحزاب الأخرى، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا ، قوبلت مبادرة لينيمان بالنقد، فمن جانبها وصفت سونيا إيشويدي، المتحدثة باسم السياسة القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ، الاقتراح بأنه "شعبوية خالصة"، وذلك لأنه أساء الحكم على مبادئ سيادة القانون وواقع القضاء، فلا يمكن الحكم على ما إذا كانت الإجراءات المعجلة قابلة للتطبيق وفقًا للإرادة السياسية للأمين العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي، ولكن يجب أن تقررها المحكمة في القضايا الفردية.

ويوافق النائب عن حزب الخضر مارسيل إمريش ، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والوطن، على الرأي الرافض للمقترح، وطالبه بضرورة التوظيف الكافي والموارد المالية للشرطة والقضاء، وإن كان هناك من يتحمل المسئولية عن تلك الظاهرة، فهو رئيس بلدية برلين الحاكم، فأن هذه مسؤولية رجل الاتحاد الديمقراطي المسيحي كاي فيجنر وعضو مجلس الشيوخ عن العدالة في برلين، وذلك لعدم توفير الإمكانيات المطلوبة للشرطة لردع تلك الظاهرة. 

 

مطالب بتحليل شرائح مرتكبي الجرائم 

وعن الحديث عن أن معظم مرتكبي تلك الجرائم من أصول غير ألمانية، وأن معظمهم من المهاجرين، تحدثت الصحيفة الألمانية عن مطالب العديد من الأحزاب بضرورة توثيق تلك الظاهرة ودراستها اجتماعيا، وحين التأكد من مصداقية هذا الحديث فيجب مراجعة سياسة الهجرة والترحيل الأكثر تقييدًا بشكل ملحوظ، وذلك حتى لا تستمر المجموعة التي يأتي منها الجناة في النمو، فهناك ضرورة للمزيد من الضوابط على الحدود تسمح بعدد أقل من الضوابط عند مداخل المسبح في الهواء الطلق".

فيما دعا المستشار أولاف شولز ووزيرة الداخلية نانسي فيسر (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى وجود أقوى للشرطة في حمامات السباحة الخارجية كرادع، وذكر المستشار الألماني أنه من الواضح أن النزاعات ليست مشكلة وطنية، كما أعلنت العديد من الولايات الفيدرالية، ففي ولاية بادن فورتمبير، من ناحية أخرى ، كانت هناك زيادة كبيرة في الجرائم الجنسية والقتال والسرقات في حمامات السباحة الخارجية، رغم انخفاض شديد لعدد المهاجرين بتلك المدينة.

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