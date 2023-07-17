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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تختتم فعاليات معرض الأوبرا بـ «الثقافة في المنصات الافتراضية».. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الأوبرا الثاني للكتاب، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتعقد ندوة بعنوان «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بمشاركة كلًا من: إسماعيل الإيباري، وسميرة عبد الغني، وتدير الندوة منة الله السيد.

وكان قد صاحب معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الثقافية، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر، وأيضًا لشباب الكتاب والمُفكرين، وناقشت هذه الفاعليات مجموعة مهمة من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها الندوات، «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة»، و«ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، و«القتل باسم الوطن.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة»، وأصوات جديدة لإبداع مستمر «شعر العامية المصرية»، وسلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي».

 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين فعاليات البرنامج الثقافى معرض الأوبرا الثاني للكتاب الثقافة في المنصات الافتراضية

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