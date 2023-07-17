التحالف الوطني: تسليم 24 مركب صيد لتمكين الأسر أقتصاديا.. فيديو

أكدت الدكتورة نهى طلعت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن التحالف الوطني افتتح عددا من المشروعات منها مركز إستدامة للحرف اليدوية الذي سوف يوفر مئات من فرص العمل لعدد كبير من الأسر، خاصة الأسر التي تضم مرأة معيلة.

التحالف الوطني: تدشين محطين تنقية مياة



وأضافت نهى طلعت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن هناك مشروع هام للغاية و هو مشروع ، مراكب النجاة ، مؤكدة أنه تم إعطاء 24 مركب صيد لـ 24 أسرة لتصبح مشروعات تمكين أقتصادي لهم .



وأشارت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي إلى، أنه تم تدشين محطين تنقية مياة ، سوف يخدمون قرى كاملة ، بالإضافة إلى إنشاء مسجدين، و غيرها من المشروعات التي تهدف لتنمية حياة المواطن المصري.