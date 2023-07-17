الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قاسم الديسي، عند باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ويزن ناصر الدين، من حي وادي الجوز، شرق المدينة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صبري بسام النجار من مدينة الخليل، وأمير عماد غطاشة (22 عاما) من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المهدي بدوي الزهور، من بلدة بيت كاحل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها، وفجرت أبوابها، واعتقلت ثلاثة أسرى سابقين، وهم: نديم إبراهيم صبارنة (41 عاما)، وثائر ربحي عوض (34 عاما)، ومحمد زهدي عوض (19 عاما).

وأضاف أن قوات الاحتلال حطمت زجاج إحدى المركبات المركونة أمام منزل صاحبها.