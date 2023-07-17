عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدمير 25 مليون فدان.. حرائق غابات مستعرة في كندا وإسبانيا.. فيديو

حرائق غابات
حرائق غابات

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن الحرائق المستمرة التي تلتهم الغابات في إسبانيا وكندا في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. 

 

أكلت أكثر من 24.7 مليون فدان.. وفاة ثاني رجل إطفاء في حرائق غابات كندا

شاهد .. حرائق الغابات تلتهم 10 ملايين هكتار في كندا

وأوضح التقرير أن الحرائق المستعرة تجبر الآلاف على ترك منازلهم  في جزر الكناري الإسبانية وتحاول السلطات مكافحة كافة حرائق الغابات التي دمرت 12 منزلا حتى الآن، وشردت حوالي 4000 شخص . 

 

وتابع التقرير أن الحرائق كانت على مساحة 11 ألف فدان في جزر الكناري الأسبانية وتحاصر المنازل .

 

وأكمل التقرير أن حرائق الغابات في كندا تمتد من غربها على شرقها،  وهناك أكثر من 900 حريق نشط خارج عن السيطرة منذ أسابيع أدت لخسائر في الممتلكات .

 

ولفت التقرير إلى أن الحرائق تسببت في تدمير 25 مليون فدان، والوضع في كندا يتأزم في ظل تواجد موجة حر غير مسبوقة تضرب عدة بلاد حول العالم.

حرائق حرائق غابات كندا اسبانيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

ليست مجانا.. شروط روسيا للعودة لاتفاق البحر الأسود بشأن تصدير الحبوب

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ادهب المستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ليبيا تكشف حجم خسارتها من النفط بعد غلق حقول الإنتاج

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

إجراء مهم من أمريكا والصين بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ