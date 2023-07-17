تدمير 25 مليون فدان.. حرائق غابات مستعرة في كندا وإسبانيا.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن الحرائق المستمرة التي تلتهم الغابات في إسبانيا وكندا في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن الحرائق المستعرة تجبر الآلاف على ترك منازلهم في جزر الكناري الإسبانية وتحاول السلطات مكافحة كافة حرائق الغابات التي دمرت 12 منزلا حتى الآن، وشردت حوالي 4000 شخص .

وتابع التقرير أن الحرائق كانت على مساحة 11 ألف فدان في جزر الكناري الأسبانية وتحاصر المنازل .

وأكمل التقرير أن حرائق الغابات في كندا تمتد من غربها على شرقها، وهناك أكثر من 900 حريق نشط خارج عن السيطرة منذ أسابيع أدت لخسائر في الممتلكات .

ولفت التقرير إلى أن الحرائق تسببت في تدمير 25 مليون فدان، والوضع في كندا يتأزم في ظل تواجد موجة حر غير مسبوقة تضرب عدة بلاد حول العالم.