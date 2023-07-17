أكاديمية الأزهر تنظم دورة تدريبية للأئمة والوعاظ على صناعة الفتوى

بدأت أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى بتنظيم دورة تدريبية بعنوان: «صناعة المفتي المعاصر، مفتية الغد».

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إعداد كوادر متميزة في الإفتاء من خريجي كليات الشريعة والأقسام المناظرة بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى.



يُعنى برنامج الدورة بدراسات أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من الأحكام والآداب وتعزيز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهم إلى مستوى تحديات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع في رؤيته الريادة للأزهر الشريف ومؤسساته –خاصة في مجال الفتوى- بما يحقق في النهاية منهجية علمية منضبطة للفتوى تحقق مقاصد الشريعة.



كما يهدف البرنامج إلى إعطاء المتدربين مفاتيح الفتوى التي تمكّنهم من الإفتاء الشرعي الصحيح الذي يعالج وقائع الناس معالجة شرعية صحيحة ونافعة تعينهم على تجنب الزلل والاضطراب في الفتوى، من خلال المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وضوابط وآداب الفتوى، والقدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه مقاصد الشريعة الإسلامية، والتدريب على كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع، وكيفية التعامل مع المستفتين.



يُنفذ البرنامج على مدار أسبوعين، بمعدل 60 ساعة تدريبية من خلال المحاضرات المباشرة، وورش العمل، وتضم محاور البرنامج: الاجتهاد والتجديد (مفاهيم وضوابط)، أدوات المفتي، الفتوى في النوازل والقضايا المعاصرة، مهارات صياغة الفتوى، تطبيقات عملية في مجال الفتوى.