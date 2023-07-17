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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية .. مفاجأة صادمة بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات في أحسن الأحوال، حيث إن الخطة الواقعية لهذا الأمر ليست مطروحة بعد.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن محاولة أوكرانيا للحصول على عضوية سريعة في حلف الناتو الأسبوع الماضي، فشلت ويبدو طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وعرًا على الرغم من دعم بروكسل.

وقال فابيان زوله، المدير التنفيذي لمركز أبحاث مركز السياسة الأوروبية، "هناك اتفاق عام على أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو ضرورة جيوسياسية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث".

وأضاف: في الوقت الحالي.. لا توجد خطة واقعية مطروحة على الطاولة".

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وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أنه “في الخريف، ستقدم المفوضية الأوروبية تقريرا رسميا عن التقدم المحرز في كييف بشأن تنفيذ المهام اللازمة لبدء مفاوضات الانضمام”.

وقال دبلوماسيون إنه إذا كان التقييم إيجابيًا، فسيحصل زعماء الاتحاد الأوروبي على دفعة قوية للاتفاق في ديسمبر على بدء المفاوضات.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو

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