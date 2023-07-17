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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تويتر يخسر نصف عائداته الإعلانية منذ اشتراه إيلون ماسك.. ما السبب؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

كشف مالك موقع تويتر عن خسارة ما يقرب من نصف عائداته الإعلانية منذ أن اشتراه إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار (33.6 مليار جنيه إسترليني) في أكتوبر الماضي.

وقال إن الشركة لم تشهد الزيادة في المبيعات التي كانت متوقعة في يونيو، مضيفا أن يوليو "كان واعدًا أكثر قليلاً".. فما سبب هذه الخسارة؟

يذكر أن إيلون ماسك، قد أقال حوالي نصف موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 عندما تولى المسؤولية في عام 2022 في محاولة لخفض التكاليف.

ويوجد الآن 150 مليون مستخدم لتطبيق Rival ، وفقًا لبعض التقديرات، حيث يتيح اتصاله المدمج بـ Instagram تلقائيًا للمنصة المصممة Meta الوصول إلى ملياري مستخدم محتمل.

لماذا يخسر تويتر؟

في غضون ذلك، يعاني موقع تويتر من عبء ديون ثقيل، حيث قال ماسك إن التدفق النقدي لا يزال سلبيا في عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن الملياردير لم يضع إطارًا زمنيًا للانخفاض بنسبة 50٪ في عائدات الإعلانات.

وقال إيلون في تغريدة: "نحتاج للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر".

بدورها قالت لوسي كوتس، مديرة الاستثمار في JM Finn، لبرنامج Today على قناة BBC، إنها تعتقد أن ماسك سيكون قادرًا على تغيير موقع Twitter "لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول".

وتابعت: "لكن لسوء الحظ لديه ديون بقيمة 13 مليار دولار لسدادها بحلول نهاية يوليو، لذلك قد نشهد مزيدًا من الضغط على الأسهم في Tesla إذا كان عليه بيع المزيد من حصته في تلك الشركة."

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إيلون ماسك هو أيضًا الرئيس التنفيذي والمساهم الأكبر في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي ستعلن عن نتائجها المالية الفصلية الأخيرة يوم الأربعاء.

متى تنتهي خسائر تويتر؟

بعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات، قال إيلون ماسك إن تويتر في طريقه لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار (2.29 مليار جنيه إسترليني) في عام 2023، انخفاضًا من 5.1 مليار دولار في عام 2021.

هذا التطور هو أحدث علامة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة لم تكن كافية لإشعال عودة المعلنين الذين فروا بعد إجراء تغييرات على قواعد الإشراف على المحتوى.

هذا على الرغم من مقابلة أجراها ماسك مع بي بي سي في أبريل، والتي أشار فيها إلى أن معظمهم قد عادوا إلى الموقع.

ومع ذلك ، قالت ميجانا دهار ، الرئيسة السابقة للشراكات في Snap and Meta ، التي تمتلك شركة Thread الجديدة المنافسة على Twitter ، إن الشركة كانت تكافح قبل شراء السيد Musk.

وقالت لبي بي سي برنامج توداي "إيلون وتويتر في موقف صعب الآن بصراحة". "لكي نكون منصفين مع Elon على الرغم من ذلك ، فقد شهدنا هذا التراجع في عائدات Twitter ونمو الإيرادات منذ ما قبل Elon - كان هناك نوع من التراجع المطرد."

تم تعيين ليندا ياكارينو ، رئيسة قسم الإعلانات سابقًا في NBCUniversal ، كرئيسة تنفيذية لتويتر في يونيو - وهي خطوة تشير إلى أن مبيعات الإعلانات لا تزال تمثل أولوية بالنسبة للشركة.

قالت ياكارينو إن تويتر يخطط للتركيز على شراكات الفيديو والمبدع والتجارة. ويقال إنها تجري محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية ، وخدمات مدفوعات ، وناشرين إخباريين وإعلاميين.

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