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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب لمستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعاني الكثير من الطقس الحار حيث ان ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يتسبب في حدوث حالة تعرف بالانهاك الحراري (Heat Exhaustion)

 وهذه الحالة قد تتطور إلى ضربة شمس (Heat Stroke). 

ولذا، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الحالات والتمييز بينها وبين ضربة الشمس التي تحتاج إسعافاً فورياً.


تتمثل أعراض الانهاك الحراري في الشعور بالضعف العام، وارتفاع درجة الحرارة حوالي 38 درجة، وزيادة التعرق، والإعياء أو القيء، والدوار أو الدوخة.

 وضربات النبض الضعيفة والسريعة، وتصبح البشرة شاحبة ورطبة.

في هذه الحالة، يجب الانتقال إلى مكان بارد بشكل مفاجئ 

والابتعاد عن أشعة الشمس. ثم الاستلقاء وتناول الماء ببطء  ومن ثم يمكن أخذ حمام بماء بارد 

 أو وضع كمادات باردة (وليس ثلج، هي للأخوة المغتربين فقط) على الجسم.

 وإذا استمر الإقياء والتعب، يجب الذهاب إلى المستشفى 

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اذهب لمستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

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