إعلان صادم من فرنسا بشأن خسائر أعمال الشغب

قال وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، اليوم الاثنين، إن قيمة الأضرار التي لحقت بوسائل النقل العام بسبب أعمال الشغب في فرنسا في أواخر يونيو تقدر بعشرات الملايين من اليورو.

واجتاحت موجة من الاحتجاجات الجماهيرية العنيفة فرنسا الشهر الماضي بعد مقتل نائل مرزوق، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 17 عاما من أصل مغربي وجزائري، برصاص ضابط شرطة بتهمة عدم الامتثال المزعوم في 27 يونيو.

وقال بون لإذاعة “فرانس 2”: “تقدر الأضرار التي لحقت بوسائل النقل العام خلال أعمال الشغب بعد وفاة نائل مرزوق بعشرات الملايين من اليورو. في منطقة باريس وحدها، تم إحراق 40 حافلة وترامين”.

وأضاف أنه “في المجموع، تم تدمير 200 محطة حافلات في جميع أنحاء فرنسا نتيجة للاحتجاجات الجماهيرية”، مضيفا أن “الحجم الدقيق للأضرار لم يتم حسابه بعد، حيث أثرت أعمال الشغب على عدد كبير من المدن”.

وأشار وزير النقل الفرنسي، إلى أن أعمال التخريب هذه يجب أن "تدان دون قيد أو شرط".

في 3 يوليو، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن الحكومة ستمنح رؤساء البلديات 20 مليون يورو لاستعادة البنية التحتية في مدنهم.

وخلال أعمال الشغب، التي استمرت لأكثر من أسبوع، أضرم الشباب المحتجون النار في أكثر من 12000 سيارة، فضلا عن حوالي 500 مبنى بلدية ومركز للشرطة ومبان حكومية أخرى.

واعتقل أكثر من 4000 شخص، نسبة كبيرة منهم من القاصرين.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إن أكثر من 1000 منفذ بيع بالتجزئة ونحو 370 بنكا و200 محل بقالة و436 متجرا للتبغ تعرضت للنهب.