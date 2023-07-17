أزمة جديدة.. البيت الأبيض يتهم روسيا بدفع العالم إلى خطر كبير

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن رفض روسيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي.

ومؤخرا، قالت الخارجية الروسية، إن مبادرة البحر الأسود للحبوب تتوقف عن العمل يوم 18 من الشهر الجاري.

وأكدت روسيا، أن أوكرانيا استخدمت الموانئ التي تسيطر عليها وممر تصدير الحبوب لتنفيذ هجمات إرهابية، مضيفة، أن صفقة الحبوب لم تحقق الهدف الإنساني المرجو منها وتمديدها فقد معناه في ظل التخريب الواضح.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

ويأتي هذا الاقترح من أجل إتاحة تمديد وتحسين وتوسيع هذا الاتفاق، الذي يُعتبر ضرورياً للأمن الغذائي العالمي. وأرسل رسالة مماثلة إلى أوكرانيا وتركيا، وكلاهما وقعا على هذا الاتفاق.