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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يقترب من أدنى مستوى في 15 شهرا قبيل اجتماعات الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

اقترب  الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له أمام العملات الأخرى في 15 شهرا، اليوم "الاثنين"، بعد أن عانى الأسبوع الماضي من أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام مع تراجع عوائد سندات الخزانة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 99.979، بعد انخفاضه إلى 99.574 يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

ولم يتغير سعر اليورو كثيرا في اليوم مسجلا 1.1225 دولار ، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.12445 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

ومن المرجح أن يشهد هذا الأسبوع تماسك الدولار حيث ينتظر المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية.

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وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوريكس في نيويورك، إن وتيرة انخفاض الدولار الأسبوع الماضي "بدت كبيرة بشكل غير عادي"، مشيرا إلى أن السوق يجب أن يستقر ويرى الدولار أكثر ثباتا هذا الأسبوع.

الدولار الدولار الأمريكى

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