مياه قنا: ضعف مياه الشرب بمدينة قوص وقرى محيطة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن ضعف عام للمياه بمدينة قوص، وانقطاع بشرق المدينة وقريتى عباسة والخرانقة شرق، غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٨.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب بـ قنا ، أن ضعف المياه وانقطاعها فى المناطق المذكورة سوف يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساء.

و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن ضعف المياه ناتج عن إجراء أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه قوص ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة.

وأضاف بيان شركة مياه الشرب بـ قنا ، أن ضعف المياه يشمل مدينة قوص، فيما يتضمن انقطاعا للمياه بأطراف الشبكة بشرق المدينة وقرية عباسة وقرية الخرانقة شرق.

وأهابت شركة مياه قنا ، بالمواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.