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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر مطروح يبحث مع المجلس القومي للسكان آليات مكافحة "التسرب من التعليم"

ازهر مطروح خلال الاجتماع
ازهر مطروح خلال الاجتماع

بحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، وأعضاء اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور مبروك سالم، ومدير فرع المجلس القومي للسكان إيمان لملوم، سبل التعاون ووضع آليات لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بنجوع وقرى المحافظة.

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وشارك في اللقاء القيادات التعليمية بالتعليم والأزهر والرائدات الريفيات بمديرية الصحة بمطروح.

وتناول اللقاء سبل تعزيز آليات مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة، ووضع آليات محكمة للتصدي لتلك الظاهرة.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ ورش عمل تثقيفية وتوعية للإخصائيين الاجتماعيين، من الأزهر والتعليم، والرائدات الريفيات، من أجل تعريف الأسر بالقرى والنجوع خطورة التسرب التعليمي، والتعريف بالأضرار الناتجة عن التسرب من التعليم، وفقا لجدول زمني، كذلك وضع خطط زمنية لتنظيم قوافل شاملة ميدانية، لتوعية الأسر بخطورة تلك الظاهرة وما لها من تأثيرات على جميع أفراد الأسرة على المستويين الاقتصادي والصحي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الاقليمي للسكان المنعقد برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لمناقشة آليات التعاون لمكافحة التسرب من التعليم ومعالجة اسبابها.

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