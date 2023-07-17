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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الهجرة النبوية ودلالتها".. خريجي الأزهر بمطروح تعقد لقاء تثقيفيا

ازهر مطروح خلال اللقاء
ازهر مطروح خلال اللقاء

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفيا بالتضامن الاجتماعي، بمدينة الحمام، تحت عنوان "الهجرة النبوية ودلالتها في القرآن"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

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بدء الشيخ محمد أبو الحمد، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، الحديث ببيان ذكر القرآن الكريم للهجرة النبوية في أكثر من موطن
وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، الارتباط بين الهجرة والفتح، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:“ لا هجرة بعد الفتح”، مفسرا أن الهجرة كانت فتحا، وكل هجرة يفعلها المسلم يكون بعدها فتحا له من الله سبحانه وتعالى، فالذي يهجر الكسب الحرام، فليبشر بفتح من الله تعالى رزق واسع منه، ومن ترك وظيفة لأنها حرام، فإن الله سيبدله فتحا؛ وظيفة خيرا منها، ومن ترك الزنى المحرم، رزقه الله تعالى الزوجة الصالحة، خيرا مما كان فيه، وهكذا، وذلك لأن الإنسان إن كان يترك الشيء لله، فليس هو بأكرم من الله، فإن الله مبدلة خيرا.
وفي نهاية اللقاء أوصى الشيخ عبد التواب أحمد، عضو المنظمة بمدينة الحمام، بضرورة الإيمان واليقين بمعية الله تعالى لنا، وأن الملائكة جنود لله، يحمي بها عباده الصالحين على مر العصور والدهور، وأن الهجرة إن كانت تعني الترك، فإن كل ترك لله، سيبدله الله تعالى بخير منه لعباده الصالحين، ومصداق هذا تجارب الصالحين في وظائفهم، وعلاقتهم مع الناس في البيت والشارع والمسجد والجامعة والحقل وفي كل مكان.
مؤكدا على ضرورة القراءة الواعية للقرآن الكريم، والأخذ بما ورد بشموليته الكاملة، وما يحمله من معان تربوية تفيد المسلم في علاقته مع الله ومع مجتمعه.

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