الكنز المفقود| الجزائر تبدأ مخططا لربط أطفال أبناء المهجر بالوطن الأم استثمارا للمستقبل

"من أنا، ولماذا أنتمى، هل أنا فرنسي، أم أننى ضيف على تلك البلاد"، ربما يتكرر هل السؤال في عقل الكثير من أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا، خصوصا بعد مقتل الشاب نائل، وتداعيات ما حدث من احتجاجات هزت مدن فرنسا، وأصبحت الهوية هي ما يبحث عن شباب تلك الجالية، خصوصا وأن معظم من شارك في تلك الاحتجاجات هم من الشباب الأصغر من 15 عاما، وهنا بدأت الجزائر في التحرك نحو ربط أبنائها بالخارج، وكان البحث هنا عن المستقبل، واستثمار يمتد لأعوام وأجيال ثقادمة.

ويبلغ تعداد الذين هاجروا من الجزائر حوالي 5 مليون، أربعة ملاين منهم في فرنسا والباقي موزع في نواحي شتى من بلاد العالم، فيما يبغ إجمالي عدد سكان الجزائر ذاته ما يزيد عن 45 مليون جزائري، وبالمقارنة نجد أن أبناء المهجر يزيدون عن 10% من إجمالي الجزائريين، وبداية من هذا العام وضعت السلطات الجزائرية خططا للربط أبناء المهجر بالدولة الأم، وأحد تلك الإجراءات كان مخيمات الشباب لهم داخل الجزائر نفسها.

160 طفل من ليل الفنرسية بمخيمات الشباب الجزائرية

ووفقا لما نشرته صحيفة الإذاعة الجزائرية، فقد تم اليوم الاثنين، إستقبال 160 طفل وطفلة من أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة بالمهجر وبالضبط من مدينة ليل الفرنسية بمطار أحمد بن بلة بولاية وهران، متوجهين إلى مخيم الشباب صلامندر بمستغانم للإقامة لمدة 14 يوما بهدف تقريب أبناء الجالية من وطنهم الأصلي وترسيخ روح الوطنية قي قلوبهم.

وكان في استقبال أبناء الجالية الوطنية بالخارج، العديد من ممثلي الوزارات المعنية، حيث جاءت هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الجزائري، والتوجيه بالتكفل باستقبال 900 طفل من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر في إطار عملية المخيمات الصيفية وهذا بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وعمادة جامع باريس.

المخيم لأول مرة وتلك أهدافه

ومسعى الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج مازال متواصلا من خلال محاولة الاستماع إلى انشغالاتهم وكذا توفير الإمكانيات التي يمكن أن تسهّل عودتهم إلى وطنهم الأم خاصة في المناسبات والعطل وهذه المرة جاء الدور على الإهتمام بعدد من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج من خلال مبادرة يتم تجسيدها لأول مرة خلال فصل الصيف.

في خطوة باتت تقليدا لدى وزارة الشباب والرياضة، في تنظيم عدد من المخيمات خلال العطلة الصيفية كانت تقتصر في السنوات الماضية على أطفال ولايات الجنوب للاستمتاع بجو البحر والمناظر الطبيعية التي تُعرف بها ولايات الشمال، من المقرر أن تتوسع العملية هذا العام لتشمل هذه المرة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج.

والهدف من تلك الخطوة هو تمكين أبناء الجاليات بالخارج من قضاء عطلتهم الصيفية في بلدهم الأم، للتعرف عن قرب على كل ما تتمتع به بلادهم من جمال طبيعي وإرث ثقافي وحضاري، هذا إلى جانب إتاحتهم فرصة الاختلاط بباقي الأطفال الجزائريين والتقريب بينهم، لذلك كان تنظيم تلك المخيمات لأول مرة هذا العام من قبل وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، وذلك بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية بالخارج و مسجد باريس الكبير.

تخفيض أسعار الرحلات لأبناء الجزائر بالخارج

ولم تقتصر جهود الجزائر بزيادة الترابط مع أجالياتها بالخارج عن فكرة المخيمات فقط، فالتوازي مع تلك الخطط، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، وتخفيضها لأبناء الجزائر بالخارج في توقيتات الصيف، وذلك بهدف تشيج الأسر الجزائرية بقضاء العطلات داخل الوطن، وذلك لزيادة ربط أبنائهم بالوطن، وقد لقى هذا القرار ترحيبا كبيرا لدى أفراد الجالية الجزائرية بالخارج ، خصوصا وأن هذا القرار جاء تلبية لمطالب تلك الجاليات.

وقال محمد بخضرة نائب برلماني ممثل عن الجالية الوطنية بفرنسا، إن قرار تخفيض اسعار التذاكر سيكون له الاثر الايجابي على أفراد الجالية إذ سيشجعهم على زيارة بلدهم وعائلاتهم، وقد ثمنت فعاليات المجتمع المدني في الخارج قرار رئيس الجمهورية كونه يصب في صالح افراد الجالية بالخارج مؤكدة ضرورة استقطاب أكبر عدد ممكن من المسافرين من أبناء الجالية من طرف الخطوط الجوية الجزائرية.

تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن كنز المهاجرين

وتبدوا أن تلك التحركات، ما هي إلا خطوة للاستفادة من كنوز المهاجرين بالخارج، حيث تحدثت العديد من تقارير منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، عن أن مهاجري أي بلد خارج وطنه، يعد كنزا كبيرا للوطن الأم، وعليه أن يسعى للاتفادة منه، وتملك بلدان وحتى قارات عديدة تاريخًا طويلًا من الهجرة الداخلية والدولية، ففي أفريقيا، انتقل حوالي 32 مليون مهاجر من بلد إلى آخر ضمن القارة أو خارجها في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2015.

وتتحدث التقارير، عن أنه يمكن للمغتربين أن يكونوا من الخارج قوةً فعّالةً على مستوى التنمية في أوطانهم، ليس فقط عن طريق التحويلات وإنّما عن طريق تشجيع التجارة والاستثمارات والبحوث والابتكارات والمعارف أو نقل التكنولوجيا بين البلدان المضيفة والأوطان، وذلك من خلال برنامج "تعزيز القدرة على الاستفادة من الآثار الإيجابية للهجرة"، ومن أجل تعزيز المنافع التي قد تَنتج عن الهجرة على كافة المستويات.

لفرنسا وضع خاص

وتعدّ الجالية الجزائرية في فرنسا أكبر الجاليات الجزائرية في الخارج وذلك لأسباب تاريخية وجغرافية عدّة، منها الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي استمر لأكثر من 130 عام وانتهى بالثورة الجزائرية على الاحتلال، مما أدى إلى اثر اجتماعي على الجزائرين والمناهج الدراسية لديهم، ويبلغ تعداد الذين هاجروا حوالي 5 مليون، أربعة ملاين منهم في فرنسا والباقي موزع في نواحي شتى من بلاد العالم، فيما تقدر فرنسا عدد من هم من أصول جزائرية على الأراضى الفرنسية بـ6 مليون شخص.

وكانت بداية الهجرة إلى فرنسا، في الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك حين بدأت الحكومة الفرنسية في تشجيع الهجرة الجزائرية نتيجة ضغوط الشركات، فقد كان هذا الضغط ناتجًا جزئيًا عن نقص العمال في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. في ديسمبر 1958، أحيث ُسس صندوق العمل الاجتماعي، الذي دعم المهاجرين الأفارقة من خلال تخصيص 500 مليون فرنك لملاجئ المهاجرين المغاربيين وسكنهم.